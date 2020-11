Juventus: gli ex mettono sotto accusa Paulo Dybala

Disorientato e demotivato: Paulo Dybala è nel mirino della critica a Torino dopo le sue prime uscite stagionali negative. L’attaccante della Juve non ha ancora trovato il feeling giusto con il nuovo allenatore Andrea Pirlo, e secondo le indiscrezioni starebbe soffrendo la concorrenza in attacco, in particolare di Alvaro Morata, che è invece partito molto bene.

L’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla a Tuttojuve si è espresso in modo molto duro sul momento del giocatore: “Mi auguro che quell’atteggiamento mostrato al momento della sostituzione non sia una questione economica, guadagna già un sacco di soldi e quando gioca deve lasciare fuori dal campo le ulteriori richieste fatte dal suo procuratore”, è il messaggio indirizzato alla Joya.

“Non deve esser destabilizzato mentalmente per questo motivo, c’è di peggio visto anche il periodo in cui viviamo. Paulo deve semplicemente giocare per il fuoriclasse che è, né più né meno. Mi auguro che ritrovi al più presto la condizione, non può brillare di certo quando non lo è. Avendo vissuto per tanti anni alla Juve, però, ho capito che tutti sono importanti e nessuno è indispensabile, il club nella propria storia ha fatto a meno di giocatori come Zidane e ha vinto comunque”.

Un altro ex, Alessio Tacchinardi, a Tuttomercatoweb ha parlato così di Dybala: “Quel 3-5-2 funziona e Dybala potrebbe essere sacrificato. La sensazione è che questo centrocampo a tre funziona, dà equilibrio e non sia così troppo offensiva. Dybala lo sto proteggendo dalle critiche perché penso sia un problema solo fisico e il bonus glielo do anche oggi. Soffre di quello strappo all’adduttore, ma non sta dando segnali di crescita. Questa cresce giocando, ma non è pimpante, non è veloce di testa. Penso sia un discorso fisico, se tra un mese vedremo Dybala ancora così ci sarà da preoccuparsi. Per ora ha fatto male e non è decisivo. In Champions a mio avviso sarà fuori”.

OMNISPORT | 02-11-2020 19:31