Juventus, Gullit: "De Ligt al Bayern farebbe bene"

03-02-2022 21:49

In un’intervista rilasciata alla Bild, Gullit ha consigliato De Ligt per il futuro: “Alla Juventus in questi anni ha vissuto situazioni non scontate, e, di conseguenza, ha imparato molto. In campo e non solo. Al Bayern Monaco Matthijs farebbe bene e potrebbe dare il proprio contributo, ne sono convinto”.

E su Haaland Gullit non ha dubbi: “Lo vedrei bene in Premier. Non allo United, ma al City con Guardiola oppure al Liverpool con Klopp sarebbe perfetto. In Spagna, il Real Madrid potrebbe essere un’opzione”.

OMNISPORT