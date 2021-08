Juventus, incubo calendario per i tifosi: diciamo addio allo scudetto

Alzi la mano chi avrebbe pronosticato mai una Juventus ferma a un sol punto dopo due giornate sulla carta agevoli contro Udinese ed Empoli. L’avvio choc di stagione sta facendo già taballare i sogni di gloria di qualche tempo fa. Senza più Ronaldo e con una squadra apparsa raccapricciante ieri è difficile essere ottimisti ma a preoccupare i tifosi è anche un calendario impietoso che chiama subito i bianconeri a dare una prova d’orgoglio. Allegri si dice ottimista sulla possibilità di recuperare il terreno perduto ma sui social si respira un’aria diversa.

Dopo la sosta ci sono Napoli, Champions e Milan per la Juve

La settimana dopo la sosta rischia di essere già uno spartiacque per la stagione della Juventus. Si comincia con la terza giornata e la difficile trasferta al Maradona contro il Napoli di Spalletti, poi subito dopo martedì 14 il debutto in Champions con un’altra trasferta, contro il Malmoe, e infine la quarta di campionato contro il Milan.

Per i tifosi della Juve si decide tutto subito

Fioccano commenti spaventati: “nelle prossime 2 partite ti giochi il campionato: perdere con Napoli e Milan sarebbe un bruttissimo segnale” o anche: “È molto probabile che,anche rimediando 3 punti tra Napoli e Milan, ci troveremmo a meno 8 punti dalle prime, solo dopo 4 giornate. Spiacente, ma di scudetto se ne parla l’anno prossimo!” oppure: “Contro l’Empoli dovevi vincere…. ora hai Napoli e Milan e non credo che porteranno punti importanti a casa vista la situazione”

C’è chi osserva: “Comunque le prossime due partite (in campionato, senza contare la prima in Champions in mezzo) dire che saranno fondamentali è dire veramente poco. Napoli e Milan, due scontri diretti importantissimi, ci diranno cosa vogliamo fare e per cosa vogliamo lottare in questo campionato” oppure: “le prossime due sono Napoli e Milan se fai meno di 4 punti ti ritroveresti con una media punti di meno di un punto a partita , bisogna stare almeno sui 2.20 punti a partita per stare lì”.

Il web è scatenato: “Napoli e Milan 4 punti altrimenti si rischia anche per il 4 posto , bisognerà fare almeno 77/78 punti speriamo bene….” e infine: “con Napoli e Milan, soprattutto senza sudamericani ci devastano: cosa significherebbe avere 1 punto dopo 4 partite?”

SPORTEVAI | 29-08-2021 09:40