Champions League: il sorteggio Live di Inter, Juve, Milan e Atalanta

GLI OTTO GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022

GRUPPO A

Manchester City

Paris Saint Germain

​​GRUPPO B

Atletico Madrid

Liverpool

GRUPPO C

Sporting Lisbona

Borussia Dortmund

GRUPPO D

Inter

Real Madrid

GRUPPO E

Bayern Monaco

Barcellona

GRUPPO F

Villarreal

Manchester United

GRUPPO G

Lille

Siviglia

GRUPPO H

Chelsea

Juventus

Dopo che nelle giornate di martedì e mercoledì si sono conclusi gli ultimi scontri dei playoff , inizia ufficialmente la 67ima edizione della UEFA Champions League . I Campioni d’Italia dell ‘Inter si trovano in prima fascia, scalzando dopo ben 9 anni la Juventus , ora in seconda. Terza fascia invece per l’Atalanta dei miracoli di Gian Piero Gasperini, quarta per il Milan di Pioli , che torna nella massima competizione europea dopo 7 anni. Il sorteggio inizierà Live dalle 18:00 da Istanbul.

32 squadre si contenderanno il trofeo più ambito d’Europa, divise in 8 gironi da 4 team ciascuna in base ad un coefficiente UEFA stabilito. L’ultima edizione è stata vinta dal Chelsea di Thomas Tuchel , che ha sostituito Lampard al termine della fase a giorni. Proprio i Blues aprono la prima fascia assieme ad Atletico Madrid, Bayern Monaco, INTER , Manchester City, Sporting Lisbona, Lille e Villarreal , squadra vincitrice dell’ultima Europa League.

La seconda fascia è la più insidiosa in questa edizione, con veri e propri squadroni a farla da padrone. Assieme alla JUVENTUS , che torna in seconda fascia dopo ben 9 anni di tirannia, troviamo Barcellona , PSG , Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund e Siviglia.

Terza fascia dove troviamo l’ ATALANTA del Gasp assieme ad Ajax, Benfica, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Salisburgo e lo Shakhtar Donetsk di Mr. Roberto De Zerbi.

La quarta fascia, quella delle squadre in qualche modo meno quotate alla vigilia, vede comunque la presenza di un MILAN che può giocarsela con tutti. Assieme ai rossoneri troviamo Bruges, Malmoe, Young Boys, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev e Sheriff.

OMNISPORT | 26-08-2021 17:01