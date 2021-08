Champions League, sorteggio: i rischi per Juve, Inter, Milan e Dea

Oggi, a Istanbul, alle 18:00, Inter (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Atalanta (terza fascia) e Milan (quarta fascia). conosceranno il nome delle proprie avversarie nella fase a gironi di Champions League, edizione 2021/22.

Chiaramente è il Milan la squadra italiana che rischia maggiormente. Inserita in quarta fascia, potrebbe finire in un super girone di ferro. Tantissimi i pericoli da evitare.

In prima fascia, a parte Sporting Lisbona e Villarreal, sono tutti top team (Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Lille e Manchester City, possibile nuova casa di Cristiano Ronaldo).

Di fatto, non ci sono squadre abbordabili in seconda fascia. Ne fanno parte Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Siviglia e il PSG di Leo Messi.

Tante insidie anche dalla terza fascia con formazioni rognose come Porto, Zenit, Salisburgo e Lipsia. Attenzione anche allo Shakhtar di Roberto De Zerbi e all’Ajax. Forse il Benfica pare, sulla carta, la più abbordabile.

Un fatto è certo: in questa edizione di Champions League non sembrano esserci tante squadre “materasso”. In quarta fascia, tanto per essere chiari, sono presenti Wolfsburg, Dinamo Kiev, Besiktas, Young Boys e Bruges. Solo Malmoe e Sheriff Tiraspol sono le benvolute da tutti.

Da ricordare che, da questa stagione, il gol in trasferta non varrà più doppio, Confermate le cinque sostituzioni. La prima giornata è in programma il 14/15 settembre.

26-08-2021