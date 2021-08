Juventus flop: Max Allegri sgrida la squadra e liquida Ronaldo

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è incappata subito in una sconfitta clamorosa, in casa contro la matricola Empoli. Nel dopo gara, il tecnico Max Allegri non vuole neanche sentir parlare di CR7: “Ha fatto tanti gol nei tre anni alla Juventus, ma ora non possiamo più pensare a Ronaldo“.

Tanti errori tecnici nella gara di questa sera: “Non è stato un problema di personalità, la squadra all’inizio ha fatto bene, poi al primo errore ha subito il gol. Bisogna avere un po’ più di tranquillità e di pazienza, dovevamo giocare di più di squadra e non singolarmente“.

L’attacco poco incisivo e concreto: “Questi due passi falsi ci aiuteranno. Bisogna attaccare meglio l’area, la cosa che dispiace è che abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, perché siamo andati troppo in frenesia. Ci sono le partite in cui vai in svantaggio e devi avere la tranquillità per ribaltarla. Bisogna avere più pazienza anche quando difendiamo, a volte la fretta di voler recuperare la palla crea degli spazi agli altri. E’ un momento di crescita, stiamo cercando di fare le cose semplici, di essere più compatti. Ci sono stati troppi giocatori che hanno sbagliato delle cose tecnicamente che non sbagliano in altre partite”.

“E’ la Juve più debole che ho allenato? E’ la Juventus con giovani di valore, piano piano ci dobbiamo ritrovare. I ragazzi volevano vincere questa partita, purtroppo il calcio è bestiale, basta vedere i tre gol che abbiamo subito”.

“Non si può pensare di vincere tutte le partite facilmente – chiosa l’allenatore livornese -, in questo momento bisogna capire che bisogna compattarsi ancora di più. Sono fiducioso“.

OMNISPORT | 28-08-2021 23:39