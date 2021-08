Mercato Juventus, Fabio Capello lapidario su Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo non credeva più nella Juventus“: l’ex tecnico dei bianconeri Fabio Capello non usa giri di parole commentando l’addio di CR7 alla Vecchia Signora dopo tre anni.

Una partenza che secondo l’opinionista di Sky ridimensionerà la Serie A: “Sicuramente una storia che ridimensiona la nostra Serie A. È accaduto pure nella Liga con la partenza di Messi. Ecco, a guardarla bene, è l’estate che ha stravolto alcuni equilibri. Hanno cambiato aria i due fuoriclasse che hanno segnato la storia del calcio degli ultimi dieci anni. La Serie A ha perso un altro pezzetto di fascino, ma confido sempre nella spinta del successo all’Europeo e nello spazio per i giovani. Il calcio è in eterno movimento”.

Sulle cause dell’addio, Capello non ha dubbi: “Penso che abbia fatto le sue valutazioni sulla Juventus attuale. Nella sua visione, suppongo, la Juve di oggi non ha evidentemente la forza per imporsi a livello internazionale. Dopo tre anni di assalto fallito alla Champions potrebbe essere stata questa probabilmente la ragione delle ragioni”.

Ronaldo sembrava destinato al City, ma lo United in extremis lo ha agguantato: “Se ci pensiamo bene ha una sua logica. Cristiano Ronaldo is coming home. È tornato a casa. Il Manchester United lo ha lanciato e allo United chiuderà la carriera o vivrà in ogni caso uno splendido tramonto. Nel calcio queste cose hanno sempre una loro suggestione”, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

Il no di Guardiola: “Non dobbiamo mai dimenticare che Pep ha guidato il Barcellona di Messi. Con Leo c’è stato feeling. Con Ibrahimovic no. Dipende dalle persone e dalle situazioni. Mi pare che il City attuale abbia talenti eccellenti come Foden, Mahrez, Sterling”.

