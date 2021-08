Ufficiale: Cristiano Ronaldo ritorna nel suo Manchester United

“Welcome Home, Cristiano”. Con questo breve post, il Manchester United ufficializza il ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. Alla Juventus va una cifra, tra parte fissa e bonus, tra i 25 e i 30 milioni di euro, appena sotto la richiesta dei bianconeri (28,8 milioni) per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale dei Red Devils:

“Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo soggetto all’accordo dei termini personali, visto e visite mediche.

Cristiano, 5 volte Pallone d’Oro, ha vinto oltre 30 trofei durante la sua carriera, comprese 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 7 campionati fra Inghilterra, Spagna e Italia e l’Europeo col Portogallo.

Nella sua prima avventura allo United, ha segnato 118 gol in 292 partite.

Tutti nel club non vedono l’ora di dare il bentornato a Cristiano a Manchester”.

Dopo 3 anni alla Juventus, cambiando ben 3 allenatori (prima Allegri, poi Sarri e dopo ancora Andrea Pirlo), e vincendo 5 titoli nazionali, il fenomeno di Madeira torna nella società che lo ha reso grande agli occhi del mondo intero, e dove vinse la sua prima Champions League, oltre a diventare uno dei primi attaccanti nella storia con una media di 40 gol a stagione. Prima di lui, erano numeri impensabili.

Dopo la conferenza stampa di Max Allegri di oggi pomeriggio, il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjær lo aveva praticamente chiamato (“Qui è una leggenda”, le sue parole).

CR7 ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di sterline a stagione, non male per un classe 1985. In bocca al lupo Cristiano, è stato bello vederti in Serie A.

OMNISPORT | 27-08-2021 18:08