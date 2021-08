Capello bacchetta De Ligt e Dybala: "Ronaldo? Deve comportarsi come Ranocchia"

La Juventus debutta oggi in campionato contro l’Udinese ma in casa dei bianconeri c’è ancora qualche nodo da sciogliere, a partire dalla posizione di Cristiano Ronaldo.

Sul tema chi sembra avere le idee chiare è Fabio Capello, che intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ detta la linea.

“Ai giocatori bisogna parlar chiaro, dire dove si è e dove si va. Chiarezza con tutti, dai ragazzi ai campioni. Si può trattare Ronaldo come Ranocchia? Certo, l’importante è che lui, Ronaldo, si comporti come Ranocchia. Bisogna avere il coraggio di agire con tutti alla stessa maniera, questo ti fa essere rispettato”.

Poi nel mirino di Capello finisce anche Dybala, del quale non vengono discusse le qualità tecniche ma lo spirito di sacrificio: “Ha tutto per essere un campione ma dico una cosa. Guardate Insigne: era bravo con la palla, poi qualcuno gli ha detto “devi anche correre” e lui ha corso per i compagni. Dybala dovrebbe dare quel qualcosa in più sul piano dinamico. Deve dare un segnale”.

Capello infine da il nome del giocatore dal quale si aspetta un cambio di passo rispetto alla scorsa stagione: “De Ligt. Mi piacerebbe rivedere la leadership che aveva all’Ajax. Alla Juve si è vista poco”.



OMNISPORT | 22-08-2021 11:13