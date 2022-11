07-11-2022 12:40

Nel mentre di una partita che vale la stagione, che evoca una rivalità dai tratti storici e sociali parabolici, tant’è che di derby d’Italia, si discute anche di un gesto simile, nonostante si sia consumata la disfatta tattica di Simone Inzaghi e si celebra la fiducia ritrovata nel conte Max, bistrattato da quello stesso popolo bianconero che adesso chiede ad Allegri continuità.

Un gesto come quello di Dzeko scivola quasi in secondo piano quando così marginale, poi, non è e non deve divenirlo. E infatti non lo è sfuggito ai più attenti sui social.

Dzeko mostra gli attributi alla curva della Juventus

Il rapporto tra Edin Dzeko e i tifosi bianconeri non è mai stato esaltante, nonostante in un recente passato si sia anche avanzata l’ipotesi, quando ruppe con la Roma, di un suo trasferimento a Torino sponda Juventus.

Sta suscitando interesse, però, un video che con relativo fermo immagine mette in evidenza l’attaccante bosniaco che “mostra gli attributi” agli ultrà presenti allo Stadium che avrebbero registrato l’informazione. Una replica incominciata e culminata così, dopo un banale rinvio dal fondo.

La tensione per un rinvio dal fondo

La tensione sarebbe cresciuta dopo che Dzeko, proprio a pochi passi dalla prima fila di tifosi in curva sud, avrebbe ripreso energicamente – e senza badare mezzi termini – un raccattapalle troppo lento a fornire il pallone da gioco nella fretta nerazzurra di rimettere in piedi il derby d’Italia.

Cori e insulti dagli ultrà Juve a Dzeko

Proprio a partire dagli ultrà, che avrebbero sentito la protesta, sarebbe partito il coro per schernirlo e poi insultarlo; in risposta proprio su un rinvio dal fondo di Wojciech Szczesny, Dzeko ignora il pallone per qualche secondo, restando impassibile con entrambe le mani nella zona inguinale.

Da qui lo sfogo del giocatore, che non avrebbe replicato a parole ma con una dimostrazione più che eloquente.

VIRGILIO SPORT