26-09-2022 08:57

E’ già tempo di mercato. Strano a dirsi visto che la finestra estiva dei trasferimenti si è chiusa da meno di un mese ma le società italiane guardano già al futuro. Ad essere particolarmente attive in questo momento sono Juventus e Inter, le due squadre che hanno maggiormente deluso in questo primo scorcio di stagione.

Juventus: la mossa anti-crisi è Grimaldo

Gli esperti sostengono che il mercato è sempre aperto e le mosse di Juventus e Inter vanno proprio in questa direzione. I bianconeri pensano già al futuro e vogliono provare ad anticipare la concorrenza. La società bianconera guarda con grande interesse all’esterno spagnolo Alejandro Grimaldo del Benfica, recente avversario proprio della Vecchia Signora in Champions League.

La Juventus vuole rinforzare il reparto esterni che da qualche stagione sembra essere uno dei punti deboli della formazione di Massimiliano Allegri. Il difensore del Benfica può rappresentare una clamorosa occasione di mercato visto che ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione. I bianconeri potrebbero decidere di portarlo a Torino già nel corso della finestra di gennaio o provare ad opzionarlo a parametro zero per la prossima estate.

Juve-Inter: è già sfida di mercato

Sul giocatore spagnolo però non c’è solo la Juventus. Da tempo il giocatore è finito nel mirino anche della rivale Inter. L’impatto di Gosens nel sistema di gioco di Simone Inzaghi non è stato all’altezza delle aspettative e per questo motivo Marotta starebbe tenendo sotto controllo la situazione di Grimaldo che potrebbe dare ai nerazzurri un’altra arma importante.

Social scatenati per le voci su Grimaldo

L’esterno spagnolo del Benfica è uno dei nomi che infiamma i tifosi. Grimaldo nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei migliori esterni a livello europeo e il contratto in scadenza rappresenta una ghiotta opportunità. I tifosi di Inter e Juventus però si dividono sull’argomento. Paulistano scrive: “La Juve ha la Exor e miliardi in cassaforte, mentre l’Inter ha Zhang con alle spalle garanti insolventi”. Molti tifosi bianconeri sono ancora scossi dalle ultime voci sulla situazione finanziaria del club: “La nuova linea per superare l’Inter è quella di raddoppiare l’offerta e l’anno prossimo avremo un altro bel bilancio in rosso”. Mentre Norrin commenta: “Alex Sandro era considerato una freccia ed è diventato una lumaca, De Sciglio non è mai stato da Juve. Speriamo solo che non diventi un altro bidone”. E ancora: “Contro la Juve Grimaldo ha fatto una gara incredibile. Ma anche Joao Mario sembrava Iniesta. Quindi non abbiamo un metro di paragona per giudicarlo”.