Serie A, Juventus: la Juventus su un terzino

25-09-2022 12:31

La Juventus sta continuando a pensare al mercato per provare a colmare alcune lacune della rosa di Max Allegri, come quella relativa al terzino sinistro. Da anni ormai Alex Sandro non è più nel suo “prime”, ovvero al suo top in carriera, e le sue prestazioni nelle ultime stagioni stanno lasciando parecchio a desiderare.

Stando il quotidiano portoghese Record, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Alejandro Grimaldo, 27 anni, terzino sinistro di nazionalità iberica in forza al Benfica, con il contratto che scadrà il 30 giugno 2023. La Vecchia Signora pare stia pensando di provare a portarlo a Torino già nel corso della sessione invernale di calciomercato.