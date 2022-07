Juventus, Kahn: "De Ligt vuole il Bayern Monaco"

16-07-2022 18:09

“Abbiamo avuto dei colloqui. De Ligt vuole venire al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo di nuovo con la Juventus e poi vedremo come va”. Così il CEO ed ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Oliver Kahn ha parlato ai microfoni di BR24, virgolettato ripreso dalla Gazzetta dello Sport. I bavaresi vogliono fortemente Matthijs De Ligt per rinforzare la difesa e ora che hanno venduto Robert Lewandowski al Barcellona la forbice di 10 milioni ra la loro offerta e la richiesta della Juve si può limare. Vedremo se sarà così dopo i nuovi colloqui che ci saranno tra le due parti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE