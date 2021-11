Juventus, Kulusevski non convince Allegri: possibile addio a gennaio

13-11-2021 11:40

La Juventus approfitta di questa pausa per le nazionali per pensare al mercato di riparazione di gennaio. Nonostante i grossi nomi accostati alla Vecchia Signora (vedi Vlahovic, ma non solo) i bianconeri non dispongono di liquidità significative e dunque devono ragionare in ottica di semi autofinanziamento. In questo senso si legge la possibile partenza dello svedese Dejan Kulusevski.

Pagato 35 milioni più nove di bonus un anno e mezzo fa, lo svedese non si è mai trovato davvero a proprio agio a Torino, complice una posizione imprecisa e alcune caratteristiche che alla Juventus è difficile sfruttare. L’ex Parma infatti necessita di giocare alto a destra e di avere immense praterie davanti per sfruttare la propria progressione e il proprio tocco di palla, cosa che alla Juve non può succedere. Allegri non lo considera un titolare, gioca con il 4-4-2 e lo considera sacrificabile.

La strada più percorribile, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella della Premier League, campionato forse più adatto alle sue caratteristiche.

