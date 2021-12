Juventus, Kulusevski operato: stop di una settimana

07-12-2021 14:17

Dejan Kulusevski salta la Champions League e la prossima gara di campionato. Il giocatore svedese, infatti, è stato operato per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. Intervento perfettamente riuscito per l’ex Parma, che dovrà però rimanere ai box per qualche giorno, così da poter riprendere l’attività sportiva con la maglia della Juventus.

In una settimana, Kulusevski potrà essere nuovamente a disposizione di Allegri, ma non sarà disponibile per l’ultima sfida della fase a gironi di Champions League contro il Malmo, nonchè per il 17esimo turno di campionato che vedrà la Juventus sfidare il Venezia in Laguna il prossimo weekend.

Kulusevski dovrebbe dunque nuovamente essere disponibile per Bologna-Juventus del 18 dicembre, penultima sfida di un 2021 che per i bianconeri si chiuderà il 21 contro il Cagliari, allo Stadium. Per Allegri un problema di indisponibilità in più, nonostante lo svedese non sia certo stato tra gli imprescindibili stagionali.

Un goal e due assist in stagione per Kulusevski, spesso scelto da Allegri da titolare, senza però ottenere risposte importanti. Schierato nelle più svariate posizioni durante il 2021/2022, il 21enne cerca ancora la svolta stagionale per provare ad essere quello di Parma, ma anche dei primi tempi in bianconero.

Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane si è parlato spesso di Kulusevski in chiave mercato: difficile che il classe 2000 possa però partire a gennaio, a meno di un acquisto importante da parte della Juventus, che possa migliorare il reparto offensivo a disposizione del tecnico di Madama.

Decisivo in Champions League contro lo Zenit, match nel quale ha segnato l’1-0 finale, Kulusevski è a secco in Serie A da marzo, quando contribuì alla vittoria per 3-1 contro il Genoa. Da lì attesa infinita, che proseguirà ancora per un po’ causa stop forzato post intervento.



