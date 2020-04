Juventus: l'alternativa a Icardi può arrivare da Napoli

Maurizio Sarri pronto a riabbracciare Arkadiusz Milik.

Il polacco, che ha conosciuto a Napoli l'attuale tecnico bianconero, è infatti la nuova idea della Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Lo riferisce 'Tuttosport', secondo cui l'attuale centravanti azzurro è finito nel mirino della Vecchia Signora anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2021. Proprio per questo motivo Aurelio De Laurentiis potrebbe essere propenso a lasciarlo partire già a fine stagione, rendendolo un profilo più facilmente raggiungibile rispetto a quelli di Gabriel Jesus e del chiacchieratissimo Mauro Icardi.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 12:24