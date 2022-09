Juventus, l'analisi di Del Piero: "Serve una riflessione interna"

15-09-2022 16:26

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica, in casa Juventus si raccolgono i cocci e si prova a pensare al Monza. Ma chi quell’ambiente lo conosce bene, come Alessandro Del Piero, non si risparmia nel dire la sua: “È un momento dove anche internamente bisogna fare mente locale, bisogna riflettere sui problemi reali, sia su quelli risolvibili a breve termine sia su quelli a lungo termine, e quando parlo di problemi parlo di sincronismi in campo, dei giocatori, di chi è infortunato”. Del Piero prosegue: “È vero anche che siamo a metà settembre e non è giusto nemmeno tirare una mazzata solo perché siamo partiti male in Campionato e forse in Champions ancora peggio”. “Si fa fatica a creare occasioni, fatica a tenere il passo soprattutto in Europa, il Benfica sapeva sempre cosa fare, la Juve no – conclude l’ex numero dieci bianconero – ma nonostante i problemi questa squadra può fare di più anche in una situazione così”.