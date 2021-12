Juventus-Lazio: pazza idea di scambio Luis Alberto-Lazio

14-12-2021 18:51

Le parole dell’agente di Arthur Federico Pastorello a margine della cerimonia per il Golden Boy 2021 non lasciano dubbi: il mediano brasiliano vuole lasciare la Juventus. Queste erano state le sue dichiarazioni:

“Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri sta trovando un po’ meno spazio e, tenendo conto che c’è una Coppa del Mondo all’orizzonte, il suo desiderio è quello di trovare un po’ più di continuità. Stiamo cercando di attrezzarci per trovare la giusta soluzione”.

256′ totali finora in stagione, con 4 presenze in campionato (una sola da titolare) e 4 in Champions League (una da titolare) e tanta tanta panchina. Queste le presenze di Arthur con la Juve, ed è chiaro che il feeling con Allegri non ci sia, anche a causa dei ripetuti infortuni muscolari dell’ex Barcellona.

Dall’altro canto, il 4-3-3 sarriano non piace ai giocatori della Lazio, tanto meno a Luis Alberto, uno dei più sacrificati in questo nuovo scacchiere. Due soli gol in campionato per lui abituato a sfornare assist su assist, e la sensazione di non trovarsi bene da mezz’ala destra. Da qui nasce l’idea di un incredibile scambio tra i due.

Indubbiamente Maurizio Sarri accetterebbe molto volentieri la possibilità di avere il brasiliano nella sua batteria di centrocampisti, ma in tutto questo scambio rimangono due grandi dubbi. Prima di tutto Arthur costa molto di più, secondariamente è difficile immaginare un posto nell’XI titolari per Luis Alberto nella Juve. Staremo a vedere.

