Juventus, le condizioni di Kostic non preoccupano

Per problemi al tendine d'Achille, l'esterno ha dovuto lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale serba

27-03-2023 16:10

In casa Juventus c’era apprensione per le condizioni di Filip Kostic, costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Serbia per problemi al tendine d’Achille. Il giocatore è rientrato a Torino e, come riportato da Sky Sport, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L’esterno dovrebbe essersi fermato in tempo, a scopo più che altro precauzionale. Da seguire comunque l’evoluzione nei prossimi giorni in vista della sfida di sabato all’Allianz Stadium contro il Verona. Massimiliano Allegri, contro i gialloblù assetati di punti salvezza, avrà già diversi problemi a centrocampo da risolvere.