Juventus, l'infortunio di Cuadrado è serio: niente Porto

Juan Cuadrado salta il Porto. E non solo. Se le brutte notizie non arrivano mai da sole, la Juventus non fa eccezione. Ed è costretta ad accettare la realtà: l’infortunio rimediato ieri dal colombiano, costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo della gara persa contro il Napoli, è serio.

Talmente serio da costringere l’ex funambolo viola a dare forfait in partenza per il match di Oporto, in programma mercoledì sera e valido per gli ottavi di finale d’andata della Champions League. Domani, lunedì, sono in programma gli esami di Cuadrado, che conoscerà nel dettaglio i propri tempi di recupero. Ma il suo destino, sportivamente parlando, è già segnato.

Non solo: Cuadrado salterà anche l’impegno successivo della Juve dopo quello di Champions. Ovvero il posticipo di lunedì 22 contro il Crotone, già capace all’andata di fermare Morata e compagni su un sorprendente 1-1.

Le scelte di Pirlo diventano così abbastanza scontate: Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra. Come nel secondo tempo di Napoli. In attesa che Cuadrado torni a disposizione e si riprenda il posto sulla destra.

OMNISPORT | 14-02-2021 15:43