Juventus, lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina

Lutto in casa Cristiano Ronaldo.E' morto all'età di 70 anni il padre di Georgina Rodriguez, la compagna dell'attaccante della Juventus.

Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, ex allenatore di calcio, è deceduto a Buenos Aires per le gravi conseguenze di un'ischemia avuta due anni fa. Nei giorni scorsi la modella era volata in Argentina insieme alla sorella Ivana per stare vicina alla famiglia in questo momento difficile, e aveva postato anche alcune foto su Instagram. Le condizioni del papà si sono aggravate nelle ultime ore, fino alla morte avvenuta nella serata di giovedì. A riportare la notizia è "Hola!".

E' un periodo delicato per CR7, che sta vivendo il suo primo momento difficile da quando è in Italia. La sua Juventus è uscita malamente dalla Coppa Italia dopo la fragorosa sconfitta di Bergamo, e le ultime prestazioni del portoghese non sono state certo memorabili.

Dopo il ko Allegri ha commentato così il momentaccio dei suoi: "Nel calcio ci sono anche queste serate. Non è successo niente, già domenica a Roma contro la Lazio avevamo fatto un brutto primo tempo poi la squadra aveva reagito. Ma direi che l'Atalanta ha meritato, ha avuto più nerbo e forza mentale, che noi non abbiamo avuto. Stasera è andato tutto storto, abbiamo regalato il primo e il terzo gol".

L'Atletico Madrid si avvicina: "Non giocheremo le semifinali di Coppa, quindi avremo più tempo per recuperare le energie prima di settimane in cui si giocherà su tempi ristretti. Questa sconfitta un campanello d'allarme verso l'Atletico? No, altrimenti per gli altri sarebbe un campanaccio. Dobbiamo accettarlo, non si può vincere sempre. Ci sono però combinazioni che magari non aiutano. Io ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Stanno tirando da quando siamo partiti. Intanto Mandzukic torna a disposizione già sabato, Pjanic è rientrato, Khedira ha giocato un'ora. Poi ci sono calciatori che stanno tirando la carretta da tanto".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 11:30