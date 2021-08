Juventus, Max Allegri: "Con l'Atalanta test importante"

Questa sera alle 20:30 ci sarà l’ultima amichevole pre stagione della Juventus, che se la vedrà con un avversario di tutto rispetto, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Come spiega bene ai canali ufficiali del club il tecnico Massimiliano Allegri:

“Sarà una buona occasione innanzitutto per vedere le condizioni di alcuni, prima di tutti Dybala che rientrerà e anche la condizione generale della squadra, a che punto siamo […] È un test importante per noi, un bell’allenamento. Da martedì, quando riprenderemo, dovremo focalizzarci sulla stagione, a Udine è una partita da tre punti e quindi bisogna farsi trovare pronti”.

Per il tecnico toscano sarà forse l’ultima occasione per fare i suoi celebri esperimenti di moduli e uomini spostati in varie posizioni del campo, come per esempio Ramsey regista:

“Ramsey per la seconda volta in quella posizione ha fatto una buona partita e può ancora migliorare. Danilo è talmente intelligente che può giocare lì oltre che da terzino, sono stato contento. È stata una buona prova a Barcellona, dispiace per il risultato, era la seconda amichevole, la prima tutti insieme”.

A questo punto della preparazione, però, Allegri pretende un miglioramento da parte di tutto il gruppo:

“Abbiamo sempre preso gol nelle amichevoli e questo non va bene, sotto quell’aspetto bisogna migliorare. A Barcellona abbiamo fatto alcuni contropiede dove bisognava fare dei gol perché troppe volte arriviamo davanti alla porta con facilità senza segnare. È una questione di condizione, questa settimana abbiamo fatto fatica, domani speriamo di fare un buon allenamento per farci trovare pronti per Udine”.

Poi, il discorso passa ai singoli, da Dybala:

“L’ho visto bene come tutti gli altri, stiamo lavorando, è normale che la condizione di alcuni sia migliore e di altri meno, anche per l’arrivo scaglionato. Da martedì saremo pronti per l’Udinese”.

A Federico Chiesa:

“La sua qualità migliore è quella realizzativa, tira molto in porta ed è bravo nell’uno contro uno. Giocando a destra può rendere al meglio anche se a sinistra ha fatto delle buone partite”.

OMNISPORT | 14-08-2021 14:19