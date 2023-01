Juventus, McKennie sempre più verso il Leeds

27-01-2023 00:01

Weston McKennie sta per salutare la Juventus. Il centrocampista statunitense è adesso sempre più vicino al trasferimento in Premier League con la maglia del Leeds. La società inglese fa davvero sul serio per lui, tanto da aver fatto un ulteriore piccolo rilancio nella serata di giovedì.

Come riporta Sky Sport, il Leeds è infatti passato da offrire 28 milioni a 30 più bonus alla Juventus per McKennie. La richiesta del club bianconero è di 35, dunque, la distanza fra le due squadre si è ridotta di tanto. Dopo due anni e mezzo, il centrocampista è vicino a lasciare la Juventus.

