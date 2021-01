Juventus, messaggio di Andrea Pirlo sul futuro di Gigi Buffon

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha applaudito la squadra per la vittoria convincente contro la Spal nel quarto di finale di Coppa Italia: “Il nostro obiettivo era quello di passare il turno, l’abbiamo fatto contro una squadra che stava facendo molto bene il suo cammino sia in campionato che in Coppa Italia, era importante affrontarla con la giusta attenzione. Lo abbiamo fatto fin dal primo minuto e poi abbiamo avuto una partita in discesa anche grazie all’approccio dei miei giocatori”.

Sulle partite ravvicinate: “E’ dall’inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati, abbiamo giocato tutta la stagione ogni tre giorni, quindi ormai abbiamo preso l’abitudine. Ci saranno partite importanti, però noi dobbiamo guardare una gara alla volta. Sabato giocheremo a Genova contro la Sampdoria, che è già un impegno importante per il nostro prosieguo, quindi adesso ci concentriamo sulla gara di Marassi”.

Pirlo si è espresso anche sul possibile rinnovo di Gianlugi Buffon, in campo questa sera a quasi 43 anni (li compirà giovedì): “Rinnova? Speriamo, sta dimostrando tutti i giorni che può giocare bene a calcio e se lo avremo ancora sarà un piacere“, ha detto ai microfoni della Rai.

Il portierone bianconero prima della partita si era espresso così sul suo futuro: “Non ci sto neanche pensando. Non ponetevi voi questa domanda. E’ ancora presto e uno come me, a 43 anni, deve vivere alla giornata”.

OMNISPORT | 27-01-2021 23:29