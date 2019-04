Juventus-Milan, Gattuso ne recupera due

Buone notizie per Gennaro Gattuso in vista di Juventus-Milan. Il tecnico rossonero, dopo aver perso Donnarumma e Paquetà per infortunio, ritrova due giocatori importanti: Kessié, che era alle prese con un'infiammazione al ginocchio, e Suso, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la botta al piede sinistro.

C'è ottimismo per entrambi in vista della partita di sabato: Suso potrebbe sostituire Paquetà sulla trequarti se Gattuso riproporrà il modulo visto contro l'Udinese.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 19:26