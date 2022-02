Juventus, Montella: "Auguro il meglio a Vlahovic"

06-02-2022 12:55

Ai microfoni di “Goal”, Vincenzo Montella ha parlato di Dusan Vlahovic, bomber della Juventus allenato ai tempi della Fiorentina: “E’ una soddisfazione vedere il livello che ha raggiunto. Quando era con me aveva 18 anni ed iniziava a giocare le prime partite di campionato, ma dovevo centellinarlo in una piazza come Firenze, perchè c’era il rischio di bruciarlo”.

“Aveva grandi ambizioni – continua Montella – e lavorava molto e proprio questa è la prerogativa che deve avere chi vuole diventare un grande calciatore. Smaniava, ma con umiltà. Adesso da ex calciatore lo capisco e gli auguro tutto il meglio”.

OMNISPORT