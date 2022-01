Juventus-Napoli, Spalletti: "Bravi tutti, partita di personalità"

06-01-2022 23:56

Al termine del match pareggiato 1-1 contro la Juventus, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha mandato un messaggio attraverso i canali ufficiali del club: “Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra”.

Spalletti ha elogiato la squadra: “Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti”, ha detto il tecnico azzurro.

