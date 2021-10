Juventus, Nedved si espone sul rinnovo di Paulo Dybala

20-10-2021 21:10

Paulo Dybala e la Juventus dovrebbero prolungare il matrimonio a breve. Lo ha dichiarato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved poco prima del match contro lo Zenit in Champions League.

Queste le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro: “Credo che per la firma siamo vicinissimi. Siamo contenti, anche per quello che riguarda il campo: sarà pronto molto presto. Paulo è un giocatore troppo importante per questa squadra. Speriamo che recuperi per il match importante contro l’Inter”.

OMNISPORT