Juventus, nel giorno dell'avvio della nuova stagione 2023/2024 ecco la nuova maglia Away firmata adidas: il significato

Nuovo kit in avvio delle prime visite mediche dei giocatori al J Medical oggi 10 luglio: il design, le prime foto, i segreti di questa maglia ispirata dal Monte Rosa. E non solo

10-07-2023 17:08

Nella giornata che, formalmente, inaugura la nuova stagione della Juventus (nonostante un mercato ancora di nuova identità e definizione, complice l’arrivo di Cristiano Giuntoli) all’inizio dell’avvento di una nuova era della quale comprenderemo la reale portata strada facendo, ecco che si incastra – in un tetris perfetto – anche uno degli eventi più attesi dai tifosi bianconeri.

In coincidenza con il ritrovo dei giocatori al J Medical per il consueto appuntamento che ci proietta già verso il campionato 2023/2024, Juventus e Adidas lanciano la nuova maglia Away che i calciatori juventini indosseranno nel corso delle amichevoli estive.

Juventus 2023/2024: la nuova maglia Away firmata adidas

Entriamo nel dettaglio di questo prodotto che segna il connubio tra la nota azienda multinazionale produttrice di abbigliamento sportivo e il club bianconero: la maglia segna un cambiamento di design rispetto agli anni precedenti dai colori alle componenti più tecniche.

Prevalentemente bianco, il nuovo look della divisa da trasferta della Juventus vanta un’estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane, in particolare il Monte Rosa che evoca il colore della tradizione e uno dei panorami più suggestivi.

Fonte: Ufficio Stampa adidas

Iconico rosa Juventus e il richiamo alle Alpi

La maglia indossata da Gatti e Fagioli

Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l’iconico rosa (rimando al primo colore scelto per il club) mostrano una trama scoscesa che vorrebbe richiamare nel profilo la parete rocciosa del Monte Rosa, sfondo meraviglioso, avvolgente e suggestivo che skyline della città, alla quale è stata restituita anche grazie alle Olimpiadi del 2006, quella bellezza austera che le è sempre appartenuta.

Il risultato di questa unione Juventus-adidas è una divisa elegante, che cita Torino e la sua armonica e sofisticata eleganza per un design che intende catturare le nuove generazioni di tifosi.

Fonte: Ufficio Stampa adidas

La rivoluzione tecnologica

La versione Away indossata da Boattin

Sul versante delle caratteristiche tecniche, una differenziazione importante. La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre giocano. La versione del kit per i tifosi, invece, è dotata della tecnologia AEROREADY che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto.

Progettata per supportare i giocatori nelle loro prestazioni, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100% ed è soltanto una delle soluzioni adidas per aiutare a eliminare i rifiuti di plastica.

A posare per la campagna ci sono Boattin, Gatti, Fagioli, Milik e Chiesa che hanno prestato il loro volto per questa versione del nuovo kit.

Dove vedere la nuova maglia e dove comprarla

Come anticipavamo, la nuova divisa sarà indossata per la prima volta in occasione delle amichevoli pre-season dei bianconeri e sarà disponibile per l’acquisto da lunedì 10 luglio 2023 presso lo Store Online della Juventus, gli Juventus Store fisici, i negozi adidas selezionati e su adidas.it/juventus.

VIRGILIO SPORT