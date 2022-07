Juventus: oggi incontro con gli agenti di Koulibaly

06-07-2022 11:31

Mathijs De Ligt presto lascerà la Juventus, anche se non è noto verso quale destinazione.

La dirigenza bianconera si sta guardando intorno alla ricerca di alternative di qualità. La scelta primaria, secondo Tuttosport, sarebbe ricaduta su Kalidou Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023. Nella giornata odierna il direttore sportivo Federico Cherubini incontrerà Fali Ramadani, agente del difensore partenopeo, per intavolare una trattativa se arriva il benestare di De Laurentiis. Il produttore cinematografico valuta Koulibaly 40 milioni di euro, ma essendo un over 30, i torinesi non vorrebbero spingersi oltre i 25 milioni.

