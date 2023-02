Juventus, ora tutti spingono per il rinnovo di Di Maria

Dopo la clamorosa prova contro il Nantes, la società vuole convincerlo a restare.

24-02-2023 10:38

Se la Juventus è agli ottavi di Europa League, buona parte del merito va a Di Maria. L’argentino è stato meraviglioso. Ha segnato una tripletta d’autore e ha trascinato i bianconeri alla vittoria in maniera sontuosa.

Il giorno dopo l’incredibile prova in terra francese, ecco che tutti spingono per la riconferma del neo Campione del Mondo. Allegri non vuole rinunciare al Fideo e la società, secondo la Gazzetta dello Sport, farà di tutto per provare a convincerlo a restare anche il prossimo anno. L’intenzione di Di Maria sembra quella di chiudere la carriera in patria ma, alla luce delle ultime prestazioni, potrebbe anche decidere di prolungare un anno, alla Juventus, la sua avventura in Europa.