Juventus, Paratici svela il retroscena su Cristiano Ronaldo e Icardi

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in una intervista alla Gazzetta dello Sport rivela le strategie di mercato bianconere e racconta un retroscena di mercato relativo alla scorsa estate e al colpo Cristiano Ronaldo. CR7 è arrivato come alternativa a Mauro Icardi.

"Facciamo una riunione, era inizio giugno. Buffon andava via, avevamo vinto sette scudetti di fila, la Champions l’avevamo persa malamente: dovevamo fare qualcosa per motivare i giocatori. Ci vediamo con Andrea, con Pavel, e conveniamo che bisogna dare una scossa a tutto l’ambiente. Provo a dire che per far crescere tutto il club e dare uno shock positivo, un’idea l’avrei… 'È tutta da valutare, non mettetevi a ridere e non mi buttate fuori dall’ufficio. Ci sono due modi per motivare la squadra: uno non si può dire e l’altro è quello di comprare Cristiano Ronaldo'. Il primo era comprare Icardi e scatenare un casino incredibile… Ma, come è ovvio, non era questo il mio obiettivo reale".

Paratici era stato contattato dall'agente di Ronaldo Mendes dopo il quarto di finale perso con il Real Madrid: "Quando noi abbiamo giocato a Madrid in Champions è venuto Mendes, come si fa sempre nei giorni della Champions. Gli dico: 'Cristiano ha fatto dei goal incredibili', avevo ancora negli occhi, con ammirazione e dolore, la rovesciata. Lui mi guarda e mi risponde: 'Tu non ci crederai ma Cristiano, se cambia, vuole venire solo alla Juventus. Ricordati che è meno strano di quanto tu possa pensare. Poi ne parliamo'. Io ho pensato a una boutade ma ho cominciato a ragionarci".

Dybala resta nonostante i problemi: "Dybala rappresenta l'acquisto di cui sono più orgoglioso. Veniva a sostituire Tevez, non proprio una roba leggera. Con chi è migliorabile? Difficile. Messi forse, già con Neymar avrei dei dubbi".

Anche Allegri non si sposta, almeno a sentire Paratici: "Max certo che resta, non vedo un allenatore migliore".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 09:45