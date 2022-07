Juventus, Pedullà: “In arrivo un regalo per il centrocampo di Allegri”

10-07-2022 08:30

La Juventus pensa ancora a Leandro Paredes. Il giocatore del PSG è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri e lo stesso club bianconera è stata in più di un’occasione vicina al suo acquisto. L’argentino ha detto sì alla Vecchia Signora ed ora dopo aver definito gli arrivi di Di Maria e Pogba, i dirigenti sperano di riuscire a completare anche il suo acquisto. Pedullà aveva anticipato da tempo l’interesse della Juve per il calciatore ed ha sottolineato che lo stesso Paredes ieri ha lanciato un indizio social che lascia intendere un suo passaggio alla Juve.

Torino e Salernitana sulle tracce di Ranocchia

Tante attenzioni per il centrocampista della Juventus, Filippo Ranocchia. Il giocatore classe 2001 è rientrato in bianconero dopo il prestito al Vicenza e ci sono tante squadre che vorrebbero averlo a disposizione nella prossima stagione. Tra queste le più interessate sono Salernitana e Torino, ma tra i bianconeri e la società del presidente Cairo i rapporti sono particolarmente tesi dopo la vicenda Gatti dello scorso gennaio e i campani potrebbero essere in vantaggio.

La Lazio mette a segno tre colpi

Dopo le polemiche della settimane con tanto di intervento del presidente Lotito, la Lazio comincia ad essere molto più attiva sul mercato. Secondo Alfredo Pedullà, i biancocelesti sono vicini alla firma del portiere Maximiano con la Lazio che avrebbe trovato un accordo con il Granada per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. Procede anche la trattativa per Provedel dello Spezia. Mentre manca solo l’annuncio per l’arrivo di Alessio Romagnoli.

Verona: arriva l’esterno difensivo Doig

Colpo in entrata anche per il Verona. La società scaligera si rinforza con Josh Doig, terzino dell’Hibernian classe 2002. Un colpo che dovrebbe diventare ufficiale la prossima settimana con acquisto definitivo sulla base di 3 milioni di euro più bonus.

Il Bologna prepara il colpo Ferguson

Il Bologna prova a mettere a segno un colpo di mercato provando a strappare il centrocampista d’attacco Lewis Ferguson. Il giocatore dell’Aberdeen è stato a lungo nel mirino del Lecce ma ora sulle sue tracce si è mosso il disse Corvino che ha aumentato l’offerta a 4 milioni e ora spera di chiudere la trattativa in tempi brevi.

