Juventus, segnali positivi per Zaniolo ma Koulibaly si allontana

09-07-2022 21:27

Di Maria e Pogba sono arrivati, la Juventus adesso per il mercato è concentrata su Zaniolo e Koulibaly. Il centrocampista della Roma andrebbe a completare un centrocampo già molto rinforzato, il difensore del Napoli invece andrebbe a sostituire de Ligt, sempre più verso la Premier League.

Juve, segnali positivi per Zaniolo

Quella di oggi potrebbe essere una giornata chiave per la Juventus in ottica Zaniolo e Koulibaly: per il giocatore giallorosso sono arrivate buone notizie, per il difensore partenopeo invece il club azzurro ha voluto fare chiarezza.

Juventus, Zaniolo salta il primo test

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zaniolo non ha disputato il primo test stagionale contro il Trastevere, gara vinta dalla Roma 5-0. La società parla di lombalgia per motivare l’assenza del giocatore ma è inevitabile parlare di mercato, considerando le tante voci che accostano Zaniolo alla Juve. Il centrocampista andrà comunque in ritiro in Portogallo. L’assenza in campo del toscano però non può che essere un buon segnale per i tifosi bianconeri, che sognano l’acquisto del 23enne.

Juve, si allontana Koulibaly

Si allontana invece Koulibaly per la Juventus. Il ds Giuntoli, dal ritiro, ha parlato chiaro: “Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente. Quindi un’offerta che vale doppio, con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ha preso un po’ di tempo e ci ha detto che vuole valutare. Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club“.

Anche Spalletti si è esposto a riguardo: “Il club sta facendo proposte contrattuali importanti quindi la nostra volontà è che resti un nostro calciatore. Per lui è pronta una fascia di capitano extra-large, quella che era di Insigne non gli va bene… Se gli ho parlato? Io parlo coi miei giocatori”. L’incontro tra l’agente del difensore e la Juve aveva spaventato Napoli, ma adesso queste dichiarazioni fanno intuire tutt’altro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE