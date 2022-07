06-07-2022 08:39

Non si ferma mai questo calciomercato mai così caldo proprio come le temperature in tutta Italia. La Juventus resta protagonista di diverse operazione ancora tutte in piedi. Nessuna ufficialità di rilievo e tanti colpi in canna, in entrata, Di Maria e Pogba, e in uscita, De Ligt. Tra gli obiettivi della Vecchia Signora c’è anche Nicolò Zaniolo. E nelle ultime ore il tandem Cherubini-Arrivabene pare abbia trovato la chiave per il talento giallorosso. Uno scambio la cui sola idea ha spaccato la tifoseria bianconera che si è letteralmente divisa sui social.

Juventus-Zaniolo: la situazione

Nicolò Zaniolo è uno degli obiettivi, non dichiarati, del mercato della Juventus. Oramai questo non è un mistero. Si lavora a fari spenti, a differenza di altre trattative, oramai chiuse, vedi Di Maria e Pogba. La Roma è stata chiara: servono 55-60 milioni cash per il giocatore, magari prendendo in considerazione la formula di prestito con obbligo di riscatto.

Ieri Zaniolo non si è fermato con i tifosi nel primo giorno di raduno della Roma. Qualcuno tra i presenti e poi appena la notizia si è diffusa in rete tra i social giallorossi, non ha gradito. Il giocatore però ha ritorno ha fatto fermare la macchina per selfie e autografi.

Zaniolo-Cuadrado è lo scambio proposto dalla Juve

Nelle ultime ore si sta facendo strada l’idea di una “proposta indecente” formulata dalla Juventus alla Roma per sbloccare la trattativa. A lanciarla è stato il giornalista ed opinionista bianconero Luca Momblano. Arrivabene avrebbe proposto come contropartita ai giallorossi Juan Cuadrado:

La #Juve chiede ufficialmente Molina all’Udinese e trova in Cuadrado, in possibile direzione #Roma, la possibile chiave di volta nell’architettura finale dell’operazione Zaniolo. Con Arthur sullo sfondo.

Una vera e propria trade che prevede l’uscita del colombiano che dopo aver esercitato l’opzione sul rinnovo presente sul suo contratto, evitando di fatto la richiesta di spalmarsi l’ingaggio chiesta dalla società, è un po’ inviso alla dirigenza bianconera che proprio con Arrivabene sta esercitando una sorta di giro di vite sui contratti, vedi il dietrofront sul rinnovo di Dybala. Del resto Cuadrado sarebbe una contropartita gradita da Mourinho. Mentre la Juve si “consolerebbe” con Molina dell’Udinese sostituto naturale di Cuadrado nello scacchiere di Allegri.

Juventus: social bollenti sullo scambio Zaniolo-Cuadrado

La notizia dell’ipotesi di scambio con Juan Cuadrado in direzione Capitale sponda giallorossa e Nicolò Zanilo sotto la parte bianconera della Mole ha mandato in delirio i social, soprattutto quelli bianconeri già messi a dura prova dalla possibile cessione di De Ligt e dallo stillicidio per l’attesa dell’ufficialità di Pogba e Di Maria.

Cuadrado non si tocca! Monta la protesta per buona parte della tifoseria juventina che proprio non ci sta a separarsi da un’altra colonna del decennio storico: “non mi importa se ha avuto un finale di stagione in calo perché ha giocato 2000 partite e non mi interessa se s’è rinnovato a modo suo: io sarò vedova di #Cuadrado, si sappia” scrive una tifosa, “Non toccate Juan Panita Cuadrado che qui viene giù tutto” ammonisce un altro,

Cuadrado per Zaniolo è un sì! Molto più analitici i favorevoli: “Voglio bene a Cuadrado, lo terrei sempre.

Però ha 34 anni e questa stagione ha fatto fatica. Allora se fai uscire lui e prendi Zaniolo e Molina, io ci sto. Si ringiovanirebbe anche la squadra” analizza un tifoso. E c’è chi fa un quadro della situazione ideale: “se la #Juve da via #DeLigt e mette dentro Bremer e Badiashile, toglie Cuadrado ed inserisce Molina e Cambiasso, più gli acquisti di Pogba, Di Maria e Zaniolo, vendendo anche Arthur e Rabiot con l’aggiunta di Fagioli in rosa fa un grandissimo salto in alto”.