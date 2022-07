La Juventus insiste per Zaniolo: ecco la nuova proposta bianconera

04-07-2022 13:30

È certamente la trattativa più calda in questo momento in casa Juventus quella per Nicolò Zaniolo, giocatore ormai ai ferri corti con la Roma e sempre più deciso a cambiare aria in questa sessione di mercato.

Juventus, il muro della Roma per Zaniolo

Le frizioni e le voci di un possibile trasferimento non hanno però alleggerito la posizione della Roma che ha ribadito con forza a Zaniolo di presentarsi comunque in ritiro a Trigoria assieme a tutti gli compagni.

Il giocatore dunque, verosimilmente, comincerà la preparazione per la nuova stagione vestendo i colori giallorossi ma avendo la testa chiaramente quelli bianconeri della Juventus, club al quale la Roma ha fatto chiaramente intendere di voler 60 milioni per cedere il proprio talento.

Juventus, la nuova offerta per Zaniolo

A Torino, consci di ciò e dopo aver visto rifiutata la prima offerta comprendente alcune contropartite tecniche, si sono mossi di conseguenza e hanno elaborato un’altra proposta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, per provare a venire incontro alla Roma Cherubini avrebbe pensato a una soluzione in prestito oneroso di 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30-35.

Juventus, come finanziare il colpo Zaniolo

Tale proposta, seppur ancora lontana dalle pretese giallorosse, potrebbe iniziare già ad ammorbidire la rigidità del club capitolino aprendo una breccia importante.

Se poi la Juventus dovesse concludere a breve qualche cessione di spicco, la nuova liquidità permetterebbe certamente alla Juventus di dare alla trattativa un’accelerata quasi decisiva.

In quest’ottica, dunque, occhio ai movimenti attorno a De Ligt (sempre nel radar del Chelsea) e a Adrien Rabiot (dato molto vicino al Liverpool), due che da giorni ormai sono dati come possibili partenti: il loro addio aiuterebbe senza ombra di dubbio a portare Zaniolo sotto la Mole.

