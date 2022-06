Chelsea: si prova il colpo De Ligt

24-06-2022 11:43

Pensa in grande il Chelsea che inizia il pressing per De Ligt che ha un futuro tutto da scrivere, probabilmente anche lontano da Torino.

Sulla scrivania della dirigenza bianconera intanto, iniziano ad arrivare offerte importanti. Una di queste è quella del Chelsea che è alla ricerca di almeno due difensori in questo mercato. Il club londinese, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già presentato una proposta concreta: soldi più uno fra Timo Werner e Christian Pulisic.

La riposta della Juventus? I due giocatori proposti sono anche profili interessanti, ma non nell’ambito dell’eventuale trattativa per De Ligt. Ovviamente i bianconeri, si fanno forza della clausola risolutiva da 120 milioni di euro e non intenderebbero accettare contropartite per l’ex Ajax, ma soltanto soldi.

