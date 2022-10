Juventus: per Di Maria si teme un lungo stop

12-10-2022 09:06

Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre ai problemi legati ai risultati, Allegri deve fare i conti con l’infortunio capitato a Di Maria, uscito ieri nel primo tempo durante la sfida in Champions tra Maccabi e bianconeri.

Oggi molto probabilmente il giocatore argentino della Juventus si sottoporrà agli esami strumentali di rito per capire il tipo di infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Il problema è di tipo muscolare legato ai flessori della coscia destra. Se la lesione fosse di primo grado si potrebbe ipotizzare che Di Maria rientri prima dello stop per i Mondiali. Se invece il danno fosse più grave, il giocatore dell’Argentina inizierebbe una vera e propria corsa contro il tempo per poter essrere in Qatar con la sua nazionale.