Juventus, per l'attacco torna di moda Depay

La Juventus ha ormai capito che non riavrà in rosa Alvaro Morata per la prossima stagione. Lo spagnolo quasi sicuramente rimarrà all’Atletico Madrid, e dunque i bianconeri stanno valutando delle alternative per il ruolo di vice-Vlahovic.

Come riporta Sky, il nome in pole torna ad essere quello dell’olandese Memphis Depay, al momento al Barcellona ma in uscita dal club catalano. Depay inoltre starebbe cercando di liberarsi a parametro zero, dato che la Juve non pare avere intenzione di investire qualcosa per il suo cartellino.

La Juve potrebbe proporre al giocatore un contratto biennale, con la garanzia di avere un buon minutaggio nel corso della stagione.

