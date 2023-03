Juventus: piace Frattesi del Sassuolo

Nuovo nome in vista della prossima stagione. .

22-03-2023 10:24

La Juventus sta muovendo sul mercato in vista della prossima stagione, che però presenta molte variabili dettate dalle vicende fuori dal campo in cui sono coinvolti i bianconeri. Come indica La Gazzetta dello Sport, il nome in lizza per il centrocampo è Davide Frattesi del Sassuolo. I bianconeri lasceranno partire Paredes, il cui prestito non sarà rinnovato e farà ritorno al PSG. Verrà programmato anche un restyling delle corsie esterne, considerando il quanto più probabile rinnovo di Cuadrado in scadenza a giugno, il fatto che Danilo ed Alex Sandro sono degli “accompagnatori” della difesa a tre. Per le fasce, dunque, piacciono Emil Holm dello Spezia e Carlos Augusto del Monza.