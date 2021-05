Juventus, Pjanic ha nostalgia del calcio italiano

La prima stagione di Pjanic al Barcellona si sta rivelando piuttosto deludente. Poco coinvolto nel progetto blaugrana e in evidente difficoltà a livello di gioco, il bosniaco non è riuscito a mettere in mostra il suo vero talento. Da qui la possibilità che possa provare a tornare in Italia.

Chiaramente, si vocifera di un suo possibile ritorno alla Juventus, club in cui ha giocato per quattro stagioni (dal 2016 al 2020), togliendosi tante soddisfazioni. Altro scambio in arrivo con i catalani?

OMNISPORT | 11-05-2021 09:52