Juventus-Pogba, il retroscena di mercato: ecco perché Paul è triste

"Se non sei felice, non puoi dare il meglio di te stesso": le parole di Paul Pogba di alcune settimane fa avevano rivelato il malumore per la sua situazione a Manchester. Nei pensieri del campione del mondo non c'era però il Barcellona, il club che gli si era accostato negli ultimi tempi, ma la Juventus.

A riportare il retroscena di mercato è il quotidiano Marca. Pogba, che nei Red Devils non è riuscito ad ambientarsi ed è in contrasto costante con José Mourinho, a inizio estate aveva dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di lavorare al ritorno alla Juventus. La sua intenzione, secondo quanto riporta il giornale spagnolo, era quindi quella di tornare in bianconero dopo gli anni di Premier: un suo rientro in Italia sarebbe stato possibile in caso di partenza di Miralem Pjanic, proprio in direzione Barcellona.

Il club inglese, per timore di incappare in una minus-valenza dopo aver sborsato quasi 114 milioni di euro per strapparlo proprio ai bianconeri, ha stoppato il giocatore, rifiutando qualsiasi offerta e frustrando così le sue speranze del giocatore: da qui lo stop all'affare, che potrebbe però riaprirsi nuovamente nei prossimi mesi: Torino, a quanto pare, è rimasta nel cuore a Paul.

"Riprendere Pogba e Morata? Non credo ai cavalli di ritorno, però ci sono eccezioni. Possono essere due eccezioni, sono due bravi ragazzi e hanno lasciato un buon ricordo, però le valutazioni che hanno raggiunto a Manchester e Madrid sono miraggi", aveva dichiarato alcuni mesi fa l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta.

Intanto il clima intorno al giocatore va via via peggiorando: alcuni giorni fa Raiola per difendere il suo assistito ha pensato bene di attaccare una leggenda del Manchester United come Paul Scholes. "Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un capo nemmeno se si trovasse davanti a Winston Churchill. Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e consigliare a Woodward di vendere Pogba. Passerebbe notti insonni per trovare a Paul un nuovo club…".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 16:25