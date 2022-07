Juventus, Pogba lascia il ritiro negli Stati Uniti e torna in Italia

27-07-2022 08:59

Paul Pogba ha deciso di lasciare il ritiro della Juventus negli Stati Uniti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese è già ripartito per rientrare in Italia e deve ancora decidere se farsi operare o meno al menisco infortunato. Farà qualche altro accertamento.

L’operazione negli Usa è stata dunque scartata e non è neanche detto che la farà una volta arrivato a Torino. Infortunio che comunque costringerà Pogba a saltare tutte le prime nove partite da qui alla sosta di fine settembre, cioè sette di Serie A e due di Champions League.