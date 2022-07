Juventus, prima offerta del Valencia per Arthur

27-07-2022 19:30

Il Valencia adesso ci prova davvero per Arthur. Il club spagnolo, che ha da qualche settimana Gennaro Gattuso in panchina, ha infatti presentato una prima offerta alla Juventus per il giocatore brasiliano, considerato sempre più un esubero dalla dirigenza bianconera.

Per Arthur il Valencia ha proposto il prestito con ingaggio del giocatore condiviso fra le due società. Il club spagnolo è di sicuro la squadra più interessata a lui in questo momento. L’Arsenal si è defilato e un ritorno al Barcellona pare davvero impossibile.

