Juventus, pronta l’alternativa ad Arthur: è una vecchia conoscenza

14-01-2022 14:00

La Juventus continua a vagliare tutte le opportunità di mercato. Il brasiliano Arthur sembra pronto a fare le valigie in direzione Premier League ma prima di dare il via libera alla partenza del centrocampista la società bianconera vuole essere sicura di avere tra le mani il sostituto giusto.

Juventus: rispunta il nome di Paredes

Nel corso delle ultime settimane sono stati tantissimi i giocatori accostati al club bianconero e ora si torna a fare il nome di Leandro Paredes. Il calciatore argentino è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo l’esordio tra i pro con la maglia del Boca Juniors, il giocatore arriva in Italia al Chievo (dove vanta una sola presenza), poi il passaggio alla Roma, il prestito all’Empoli e ancora il ritorno alla Roma. Nel 2017 il trasferimento allo Zenit prima della chiamata del Paris Saint Germain.

Sin dal suo addio al campionato italiano, il giocatore argentino è stato spesso al centro di trattative di mercato di squadre del nostro campionato. Anche la Juventus in più di una circostanza è stata vicina al giocatore, e solo qualche settimana fa si parlava di un ritorno anche alla Roma.

Juve su Paredes: la reazione dei tifosi

Il nome del calciatore argentino però non sembra esaltare i tifosi bianconeri: “Mamma che mestizia”, scrive Quintino. E c’è chi sottolinea che si tratta di un nome che spunta ciclicamente nelle trattative di mercato bianconere: “Oltre a Parades, ci butterei anche il nome di Guarin”. Anche Federica punta sullo stesso aspetto: “I nomi che girano intorno alla Juve incoraggiano chiunque a fare l’esperto di mercato. Stessi nomi da anni. Nemmeno il mercato della Juve è più divertente”.

Juve: niente da fare per Loftus-Cheek

Ma nelle ultime settimane sono tantissimi i nomi che circolano per il centrocampo bianconero. Niente da fare anche per la pista che porta a Loftus Cheek del Chelsea. La società londinese infatti ha deciso di non dare il via libero per il prestito.

