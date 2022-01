Serie A, la Roma insiste per Karama

14-01-2022 12:33

La campagna invernale della Roma non accenna a fermarsi. José Mourinho e Thiago Pinto stanno studiando tutte le possibili alternative per il centrocampo, la zona del campo dove serve più intervento. Al momento il prossimo in dirittura d’arrivo sembra essere Boubacar Kamar, anche se Thiago Pinto non si è voluto sbilanciare e ha risposto con una battuta: Per adesso pensiamo alla presentazione di domani (oggi ndc) di Sergio”, ha detto ieri a microfoni spenti appena terminata la conferenza stampa di Maitland-Niles.

Ora però tutti gli acquisti sono subordinati alle cessioni. Nello specifico, Kamara può arrivare solamente se partirà Diawara.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT