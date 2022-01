Juventus: risalgono le quotazioni di Aubameyang

12-01-2022 09:15

Se la Juventus stava sondando il terreno per regalare a Massimiliano Allegri una punta diversa da quelle già in rosa prima del brutto infortunio capitato a Chiesa, ora più che mai, l’agenda della dirigenza bianconera è fitta di impegni e colloqui per stringere i tempi e portare alla Continassa l’attaccante di cui ha bisogno il tecnico toscano.

Proseguono dunque i contatti per Azmoun, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo: i russi sono disposti a cederlo, ma vogliono un indennizzo, la pista rimane calda, ma attenzione anche alle quotazioni in rapida risalita di Aubameyang e Icardi: il primo è impegnato in Coppa d’Africa, il secondo invece non è mai uscito dai radar. Ma se l’Arsenal non opporrà resistenza alla partenza di Aubameyang, diverso e più complicato il discorso per Icardi e il PSG.

Infine sull’agenda bianconera c’è sempre il nome di Scamacca: la prossima settimana i bianconeri incontreranno il Sassuolo. La Juventus si farà ufficialmente avanti per provare ad avere l’attaccante subito, pur sapendo che non sarà facile convincere la controparte.

