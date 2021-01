Juventus, Roberto Galia sbalordito da Danilo e McKennie

L’ex difensore bianconero Roberto Galia, protagonista negli anni ’90 quando in squadra militava un certo Roberto Baggio, ha parlato della situazione della Juventus ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco le sue parole:

“Comincia un po’ a delinearsi il percorso della Juventus, ma ancora non gioca sempre da squadra e non vedo sempre precisione in entrambe le fasi di gioco. Ha tutto per poter fare bene, ma deve ancora trovare la linea giusta. Bonucci gioca sempre, normale possa avere qualche flessione. Danilo ha grandissime qualità anche per giocare in un ruolo diverso da quello suo naturale. La capacità di Juventus è di prendere anche giocatori con capacità e duttilità maggiori. McKennie? Mi ha meravigliato, sta facendo veramente bene, per la sua età ha mostrato cose importanti e segnato gol pesanti, è un giocatore su cui puntare”.

OMNISPORT | 11-01-2021 12:23