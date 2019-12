Juventus, Sarri sotto accusa. Il malumore di Cristiano Ronaldo

La sconfitta della Juventus a Riad ha rimesso in discussione Maurizio Sarri, che ancora non ha trovato un’identità di gioco da dare ai giocatori che ha a disposizione. Nelle ultime partite il tecnico toscano ha riproposto più volte il tridente pesante Ronaldo-Higuain-Dybala, ma il ko inflitto dalla Lazio potrebbe farlo ritornare, ancora una volta, sui suoi passi.

Il mercato estivo è stato finora un mezzo flop, e dai tifosi arrivano i primi dubbi sulla gestione della squadra. Secondo La Repubblica, anche Cristiano Ronaldo non ha gradito alcune mosse dell’allenatore, tra cui la sostituzione di Higuain nel secondo tempo della partita contro la Lazio.

Dall’Inghilterra arrivano le parole di fuoco di Robert Green, ex terzo portiere del Chelsea, che accusa il modus operandi di Sarri: “È un ex bancario e gestisce il club come una banca. Nella sua testa, c’era una formula per il successo. Era come ‘Sono un matematico, ci ho lavorato e ora so’. È un bene avere un allenatore con chiarezza e totale fiducia in quello che fa. Ma c’erano volte in cui non funzionava, il problema è che ci sono altre undici persone nell’altra squadra che provano a fare qualcosa per fermarti. La difficoltà è quando capiscono come fare”, sono le parole a The Athletic.

Secondo Green, Sarri non ha un piano B: “Faceva sempre fatica a cambiare perché aveva un solo modo. E se non funzionava, ci diceva solo che dovevamo fare a modo suo ma meglio. Gli allenamenti erano molto rigidi. Ricordo che Olivier Giroud e io sedevamo e pensavamo a quante volte avessimo fatto esattamente la stessa sezione. Siamo arrivati alla conclusione che in tutta la stagione, solo 18 giorni abbiamo fatto qualcosa di diverso. Posso capire perché le persone in squadra che amano e vogliono solo giocare a calcio pensavano: ‘Qual è il punto?'”.

Scettico nei confronti di Sarri anche il tecnico Gigi Cagni a Tmw Radio: “È stato sbagliato in estate pubblicizzare troppo Sarri. È lui che deve imparare ad allenare una squadra come la Juve. Non si può pretendere da Sarri che faccia andare subito al massimo una squadra così forte, non avendone l’esperienza. Devi aspettare che il tecnico cresca”.

“Al Napoli era costretto a fare schemi visti e stravisti perché non aveva la qualità della Juventus. Qual è adesso il problema? Tenere e imparare una linea difensiva alta. Quelli che vincono non li ho mai visti scrivere, non devi perderti neanche un secondo della partita, si vive di sensazioni”.

