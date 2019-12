Juve ko in Supercoppa, Sarri spiega

Maurizio Sarri, oltre all'allenatore della Spal Leonardo Semplici, è stato l'ospite illustre dei 100 anni del Figlione Valdarno, squadra della città di adozione del tecnico della Juventus.

Oltre che raccontare diversi aneddoti sul proprio passato e sulla propria vita privata, Sarri è tornato sull'amara sconfitta della Juve nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Riad contro la Lazio.

L'ex tecnico del Napoli sembra avere le idee chiare su cosa non abbia funzionato in Arabia Saudita: "Siamo arrivati con poche energie e l'abbiamo pagato. La Lazio è in condizione psicofisica straordinaria. Bisogna pensare da Juve e pensare che dipende solo da noi".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 23:07